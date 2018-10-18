В Перми восьмерым участникам банды наркодилеров грозит пожизненное лишение свободы

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-18T09:45:34+03:00

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Пермский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьмерых участников организованной преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в октябре 2016 года 26-летний житель Екатеринбурга организовал продажу наркотиков и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска посредством интернет-магазина. В преступную группу в качестве курьеров и кладовщиков он привлек восьмерых человек. Мужчины привозили крупные партии товара из Екатеринбурга в Пермь. У нас они фасовали наркотики на мелкие партии и доставляли запрещенные вещества в соседние регионы. В качестве оплаты они принимали криптовалюту, которую затем обналичивали.

Оперативники доказали 20 эпизодов противоправной деятельности, после чего курьеры были задержаны. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми следователями обнаружено и изъято около 15 килограммов наркотиков.

Лидер сообщества подписал досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело в отношении восьмерых участников банды передано в Пермский краевой суд. Санкция за сбыт наркотических средств в особо крупном размере предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Пермскому краю.