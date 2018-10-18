Министерство ЖКХ Пермского края возглавит Александр Шицын

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-18T09:20:25+03:00

Об этом губернатор объявил во время своего послания Законодательному собранию

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Во время своего послания Законодательному собранию губернатор Максим Решетников объявил о том, что вновь созданное министерство жилищно-коммунального хозяйства возглавит Александр Шицын, депутат краевого парламента, а ранее глава Александровского района.

- Он только что дал согласие, надо быстрее подписать документы об его назначении, пока не передумал, - пошутил глава региона.

Напомним, в среду на заседании правительства Максим Решетников сообщил о том, что Региональную службу по тарифам заменят два новых министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифного регулирования и энергетики. Имя нового министра тарифного регулирования губернатор назвал сразу – им стал Андрей Кокорев, занимавший должность заместителя руководителя Региональной службы по тарифам. Кто станет министром жилищно-коммунального хозяйства, Максим Решетников обещал объявить позже.