В Березниках грабитель пытался украсть обезболивающее лекарство из аптеки

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-18T09:10:29+03:00

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В Березниках 24-летний молодой человек зашел в аптеку и схватил обезболивающий лекарственный препарат с прилавка. После этого он попытался скрыться, но его задержал один из покупателей. Мужчина удерживал воришку до прибытия наряда полиции.

Стражи порядка доставили неудачливого грабителя в дежурную часть. Там они выяснили личность воришки - им оказался 24-летний ранее судимый молодой человек. Грабитель водворен в изолятор ременного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Зюкайке начальник почты похитила более 200 тысяч рублей. Женщина брала деньги у клиентов и не проводила операции через кассу. Начальник отделения признала свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном. В настоящее время она отстранена от исполнения обязанностей.