СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-18T07:31:16+03:00

Объемы финансирования переселения на региональном уровне увеличены в этом году в 2 раза

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До 2020 года в Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В этом году объемы финансирования переселения на региональном уровне увеличены в 2 раза.

В целом, на ликвидацию аварийного жилья в 2018-2020 годах из бюджета Пермского края планируется выделить более 4,3 млрд рублей. За этот счет власти ликвидируют свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Всего в регионе аварийными признаны порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Начальник управления жилищной политики Фаина Минх отметила, что у жителей края появилась возможность получить социальную выплату и приобрести на эти деньги жилое помещения самостоятельно.

Перечень аварийных домов к расселению формируется на основании заявок, подаваемых муниципальными образованиями. Заявки на нерастраченные 442 млн руб. принимаются Минстроем до 26 октября текущего года.