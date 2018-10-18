2018-10-18T06:40:43+03:00
Общество

В Перми директор фирмы задолжал работникам свыше 8 млн рублей

В ходе расследования уголовного дела руководитель предприятия погасил задолженность
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми прекращено уголовное дело в отношении директора фирмы, который задолжал 62 работникам предприятия 8,6 млн рублей. Как отметили в пресс-службе краевого следственного комитета, долги копились с февраля 2016 по октябрь 2017 года.

руководитель предприятия не стал дожидаться суда и уже на стадии досудебного производства стал гасить долги. В октябре 2018 года задолженность по заработной плате была полностью погашена. При этом все рабочие места были сохранены, никого не уволили.

- После этого в следственный отдел начали поступать заявления потерпевших с просьбой о прекращении уголовного дела в связи с возмещением долга и примирением с непосредственным работодателем, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Уголовное дело в отношении подозреваемого с согласия руководителя следственного органа прекращено в связи с примирением сторон.

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