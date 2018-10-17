2018-10-17T22:27:56+03:00
Происшествия

Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома

На двоих преступники получили 31 год колонии
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Преступников уже осудилиПреступников уже осудилиФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Страшное преступление совершили двое мужчин год назад. В ноябре 2017-го 39-летний житель Московской области приехал в Пермский край и вместе со своим 23-летним приятелем находился в одной из деревень Осинского района.

Мужчины хорошо выпили, на фоне алкогольного опьянения у них случился конфликт с 55-летним местным жителем. Преступники вывели мужчину на безлюдную улицу и дважды ударили ножом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Убийцы оттащили тело в придорожную канаву, а потом пробрались в дом своей жертвы и похитили имущество. Далее 39-летний мужчина поджег дом, а заодно - дом другой местной жительницы, к которой он испытывал неприязнь. Оба дома сгорели дотла, а преступники с места преступления скрылись.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, преступников судили сразу по нескольким статьям - кража, убийство группой лиц, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, уничтожение чужого имущества путем поджога.

Как сообщили в Следственном комитете, приговор суда - 18 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае создали два новых министерства
Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья
В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого
В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов
В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам
В Прикамье пожилая женщина попала под грузовой поезд
В Прикамье за нарушение трудового законодательства оштрафован «Губахинский кокс»
В Перми сотрудники полиции сообщали информацию об умерших пермяках ритуальной компании
В Перми экстренно приземлился самолет из Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира
Пермякам предложили доступные квартиры в Москве
В Прикамье легковушка врезалась в КамАЗ с прицепом
В Зюкайке директор почты похитила более 200 тысяч рублей
В Перми на пешеходном переходе сбили женщину
Тимати перенес поездку в Пермь
В Прикамье за подделку документов осужден глава сельского поселения
В Перми осужден участник банды, торговавшей наркотиками за криптовалюту
В Прикамье прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице
Пермский художник Sad Face признался в порче арт-объекта «Счастье не за горами»
В Прикамье браконьеры убили 15 бобров
МЧС: в Пермском крае ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Полиция нашла пермяка, который превратил «Счастье не за горами» в «смерть»
Пермское оборонное предприятие задолжало почти 100 млн рублей
Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии
Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом
В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки