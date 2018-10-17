Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома

17 Окт. 22:27 2018-10-17T22:27:56+03:00

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Страшное преступление совершили двое мужчин год назад. В ноябре 2017-го 39-летний житель Московской области приехал в Пермский край и вместе со своим 23-летним приятелем находился в одной из деревень Осинского района.

Мужчины хорошо выпили, на фоне алкогольного опьянения у них случился конфликт с 55-летним местным жителем. Преступники вывели мужчину на безлюдную улицу и дважды ударили ножом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Убийцы оттащили тело в придорожную канаву, а потом пробрались в дом своей жертвы и похитили имущество. Далее 39-летний мужчина поджег дом, а заодно - дом другой местной жительницы, к которой он испытывал неприязнь. Оба дома сгорели дотла, а преступники с места преступления скрылись.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, преступников судили сразу по нескольким статьям - кража, убийство группой лиц, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, уничтожение чужого имущества путем поджога.

Как сообщили в Следственном комитете, приговор суда - 18 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.