2018-10-17T16:18:25+03:00
Политика

В Пермском крае создали два новых министерства

Одно – по вопросам ЖКХ, другое – по энергетике
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В среду, 17 октября, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников объявил о том, что будут созданы два новых министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифного регулирования и энергетики.

Министерство тарифного регулирования и энергетики возглавит Андрей Кокорев, занимающий сейчас должность заместителя руководителя Региональной службы по тарифам. Кто станет министром жилищно-коммунального хозяйства, по словам губернатора, будет объявлено позже.

Оба эти направления будет курировать заместитель председателя краевого правительства Антон Удальев.

Справка «КП»:

Андрей Кокорев родился в 1977 году в Киеве. Окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление». Работал в главном управлении финансов и налоговой политики администрации Пермской области. В 2007 году назначен начальником управления технологического присоединения в «Пермэнерго». В 2017 году стал заместителем руководителя региональной службы по тарифам в правительстве Пермского края.

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