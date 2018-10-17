Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-17T15:51:27+03:00

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Суд Горнозаводского района признал виновным 43-летнего жителя поселка Пашия в убийстве и иных действиях сексуального характера.

Следствием и судом доказано, что в ночь на 4 марта 2017 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в частном доме взял охотничий нож и стал приставать к девушке и угрожать ей расправой.

- Он причинил девушке телесные повреждения и совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Девушка стала оскорблять насильника и он вывез ее на автомобиле на дорогу и застрелил из ружья. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. мужчина был задержан и предстал перед судом.

Приговором Горнозаводского районного суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима.