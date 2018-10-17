2018-10-17T15:02:53+03:00
Происшествия

В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого

Затем он поджег квартиру и скрылся
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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20 июля в Березниках произошло жестокое убийство. 20-летний парень в квартире по ул. Мира нанес матери своего знакомого несколько ударов ножом. женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и скрылся. Но замести следы преступнику не удалось. В тот же день убийца был задержан следователем и оперативниками. Позднее он был арестован.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 20-летний березниковец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге чужого имущества, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, гадалка - молдаванка уговорила пермяка продать «порченую» квартиру, а полтора миллиона отдать ей. Ясновидящая пообещала снять с денег негативную энергию, но обратно не отдала

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