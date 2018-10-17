2018-10-17T13:59:32+03:00
Происшествия

В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов

Без света оставались 9 тысяч человек
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье шквалистый ветер привел к отключениям света в Перми, Гайнском, Красновишерском, Соликамском районах и ряде других территорий Прикамья. По данным «МРСК Урала», в 67 населенных пунктах было обесточено порядка 9 тысяч человек

Аварийно-восстановительные бригады «Пермэнерго» приступили к устранению повреждений на объектах электросетевого комплекса. В связи с ухудшением оперативной обстановки введен режим особый режим работы

- По состоянию на 15 часов пермского времени, подача электроэнергии восстановлена более 4,5 тысячам человек, - сообщили в пресс-службе компании. - Обесточенными остаются порядка 4,3 тысяч человек в Кочевском, Соликамском, Ильинском, Пермском, Чусовском районах.

В ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений задействовано 25 бригад общей численностью 70 человек и 29 единиц техники. Сейчас с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов в качестве резервных источников питания используются передвижные дизельэлектростанции.

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