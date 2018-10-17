2018-10-17T12:25:34+03:00
Происшествия

В Прикамье пожилая женщина попала под грузовой поезд

Происшествие случилось на перегоне «Ергач-Иренский»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 октября в 23.46 в Кунгурском районе под грузовой поезд попала 63-летняя женщина. Машинист поезда заметил пенсионерку на путях и пытался предотвратить трагедию. Он применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы. Тем не менее, остановить поезд он не смог, женщина попала под поезд. От полученных травм пенсионерка скончалась.

На место происшествия следственно-оперативная группа транспортной полиции. Они провели осмотр места происшествия, опрошены железнодорожные работники.

В Перми на пешеходном переходе сбили женщину. 29-летний водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. 16 октября в 19.50 в Мотовилихинском районе Перми на улице Технической произошел наезд на пешехода. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 в районе дома по ул. Технической, 1 не уступил дорогу 42-летней женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

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