2018-10-17T11:28:19+03:00
Общество

В Перми сотрудники полиции сообщали информацию об умерших пермяках ритуальной компании

Работники похоронного бюро приезжали на место трагедии раньше полиции
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции незаконно передавали предприятию данные об умерших пермяках. Пермское УФАС заподозрило в сговоре сотрудников МВД и ритуальной компании «Статус».Были выявлены случаи, когда работники похоронного агентства приезжали на место трагедии раньше сотрудников правоохранительных органов.

- Проверив документацию похоронной компании, антимонопольный орган выявил, что в 2016 году компания заключила муниципальный контракт с МКУ «Пермблагоустройство», - сообщили в УФАС. - По нему с декабря 2016 по декабрь 2018 годов ритуальная компания должна заниматься эвакуацией невостребованных тел, а также тех, у кого не найдены родственники или близкие, кто мог бы эвакуировать тело.

Данные о погибших должны были предоставлять сотрудники полиции, которые в свою очередь обязаны были перед этим установить есть ли у погибшего родственники или близкие, которые могут транспортировать тело за свой счет. «Пермблагоустройство» получив данные о погибших, должны были передать их «Статусу».

Однако антимонопольщики установили, что «Статус», получив данные о погибшем человеке, отправлял на место не только бригаду эвакуации, но и агента, который предлагал родственникам заказать услуги по организации похорон или приобрести ритуальную продукцию.

- Сотрудниками МВД передавалась информация «Статусу» обо всех погибших, а не только о тех, у которых отсутствуют родственники или законные представители, - сообщила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова. - Это является нарушением антимонопольного законодательства, так как «Статус» получал преимущество по сравнению с другими похоронными агентствами.

Антимонопольным органом выданы предупреждения организациям, нарушившим закон.

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