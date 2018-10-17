В Перми экстренно приземлился самолет из Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-17T09:14:31+03:00

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В пермском аэропорту «Большое Савино» экстренно сел самолет, летевший из Тюмени в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров лайнера. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем.

Как нам рассказали в пресс-службе пермского аэропорта, рейс №202 авиакомпании S7 приземлился в Перми в 7.57. Пассажира госпитализировали в больницу. Самолет вылетел в Москву в 9.05.

Ранее мы писали, что в Прикамье прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Трагедия в Верещагино произошла 13 октября. Прокуратура Верещагино проверит качество оказания медицинской помощи 8-летней Лизы (имя изменено - прим.ред. ), которая скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Кроме того, надзорные органы дадут оценку условиям воспитания и жизни ребенка в семье, сообщили в краевой прокуратуре.