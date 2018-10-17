Пермякам предложили доступные квартиры в Москве

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-17T08:59:04+03:00

Купить жилье в столице пермяки смогут, не выезжая из города

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Известный застройщик России – «Группа ЛСР» - предложил пермякам квартиры в Москве. Цены для столицы более чем умеренные, а сами жилые комплексы расположены очень удачно.

Один из таких объектов – ЖК «Лучи» - строится всего в 300 метрах от открывшейся в сентябре станции метро «Солнцево» (Западный административный округ). На территории появятся подземные паркинги, две школы, четыре детсада. Застройщик продает квартиры в ЖК «Лучи» с качественной чистовой отделкой, что для столицы редкое явление. Цены для объектов такого уровня по московским меркам весьма демократичны. Однокомнатную квартиру площадью около 40 кв.м можно взять по цене от 5,2 млн руб..

ЖК «Лучи» стал одним из самых популярных строящихся комплексов Москвы. Квартиры здесь покупают как для детей-студентов и семей, так и для сохранения собственных сбережений в ликвидной недвижимости.

Для тех, кто планирует купить квартиру в Москве, в Перми пройдет серия консультаций от «Группы ЛСР». Специалисты компании презентуют жилые комплексы на любой кошелек и расскажут о рассрочке, а представители банков помогут рассчитать ипотеку.

Консультации будут проходить три дня – 17-19 октября; время проведения – с 12 до 19 часов.

Узнать больше о предстоящем мероприятии можно у представителей «Группы ЛСР» в Перми - ООО «АН Инженер» и ООО «Удачное решение».

Адрес: ул. Ленина, 66, оф. 23, этаж 2;

телефон: (342) 232-02-08;

Lsr.ru.