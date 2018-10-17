2018-10-17T08:45:22+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка врезалась в КамАЗ с прицепом

Пострадал 35-летний пассажир ВАЗа
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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16 октября в Большесосновском районе около 10 утра произошла серьезная авария. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 ехал по автодороге Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга в направлении села Большая Соснова.

По предварительной информации, на 375 км трассы водитель пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он допустил столкновение с грузовиком КамАЗ с прицепом, который поворачивал налево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 35-летний пассажир легковушки, - сообщили в пресс-службе полиции Пермского края. - Пострадавший со скальпированной раной лица и переломом носа госпитализирован в больницу.

При проверке выяснилось, что водитель ВАЗ не имеет прав на управление автомобилем, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Владельцем машины является пострадавший пассажир легковушки.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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