В Зюкайке директор почты похитила более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-17T08:31:38+03:00

Она брала деньги у клиентов и не проводила операции через кассу

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В Верещагино предстанет перед судом руководитель отделения почтовой связи поселка Зюкайка. Она обвиняется в присвоении и растрате с использованием служебного положения.

Следствием установлено, сотрудница почты присваивала денежные средства клиентов почтового отделения, которые оплачивали различные услуги. Женщина не проводила операции через кассу.

Таким образом, за несколько месяцев преступной деятельности она похитила порядка 200 тысяч рублей.

В ходе внеплановой проверки отделения связи сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции выявили факты хищения средств. Доказано, что она скрывала фактические поступления финансов, сообщили в краевой полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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