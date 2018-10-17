2018-10-17T08:31:38+03:00
Происшествия

В Зюкайке директор почты похитила более 200 тысяч рублей

Она брала деньги у клиентов и не проводила операции через кассу
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Верещагино предстанет перед судом руководитель отделения почтовой связи поселка Зюкайка. Она обвиняется в присвоении и растрате с использованием служебного положения.

Следствием установлено, сотрудница почты присваивала денежные средства клиентов почтового отделения, которые оплачивали различные услуги. Женщина не проводила операции через кассу.

Таким образом, за несколько месяцев преступной деятельности она похитила порядка 200 тысяч рублей.

В ходе внеплановой проверки отделения связи сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции выявили факты хищения средств. Доказано, что она скрывала фактические поступления финансов, сообщили в краевой полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Прикамье за подделку документов осужден глава сельского поселения. Чиновник заплатит штраф - 35 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье за нарушение трудового законодательства оштрафован «Губахинский кокс»
В Перми сотрудники полиции сообщали информацию об умерших пермяках ритуальной компании
В Перми экстренно приземлился самолет из Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира
Пермякам предложили доступные квартиры в Москве
В Прикамье легковушка врезалась в КамАЗ с прицепом
В Перми на пешеходном переходе сбили женщину
Тимати перенес поездку в Пермь
В Прикамье за подделку документов осужден глава сельского поселения
В Перми осужден участник банды, торговавшей наркотиками за криптовалюту
В Прикамье прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице
Пермский художник Sad Face признался в порче арт-объекта «Счастье не за горами»
В Прикамье браконьеры убили 15 бобров
МЧС: в Пермском крае ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Полиция нашла пермяка, который превратил «Счастье не за горами» в «смерть»
Пермское оборонное предприятие задолжало почти 100 млн рублей
Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии
Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом
В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки