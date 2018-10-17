2018-10-17T07:40:46+03:00
Происшествия

В Перми на пешеходном переходе сбили женщину

29-летний водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

16 октября в 19.50 в Мотовилихинском районе Перми на улице Технической произошел наезд на пешехода.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 в районе дома по ул. Технической, 1 не уступил дорогу 42-летней женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом, ей рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда». Водитель иномарки не пропустил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. авария произошла 15 октября в Гремячмнске. По предварительным данным, водитель иномарки на улице Грибоедова не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и не пропустил пенсионерку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тимати перенес поездку в Пермь
В Прикамье за подделку документов осужден глава сельского поселения
В Перми осужден участник банды, торговавшей наркотиками за криптовалюту
В Прикамье прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице
Пермский художник Sad Face признался в порче арт-объекта «Счастье не за горами»
В Прикамье браконьеры убили 15 бобров
МЧС: в Пермском крае ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Полиция нашла пермяка, который превратил «Счастье не за горами» в «смерть»
Пермское оборонное предприятие задолжало почти 100 млн рублей
Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии
Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом
В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки