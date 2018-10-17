В Перми на пешеходном переходе сбили женщину

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-17T07:40:46+03:00

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16 октября в 19.50 в Мотовилихинском районе Перми на улице Технической произошел наезд на пешехода.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 в районе дома по ул. Технической, 1 не уступил дорогу 42-летней женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом, ей рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что в Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда». Водитель иномарки не пропустил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. авария произошла 15 октября в Гремячмнске. По предварительным данным, водитель иномарки на улице Грибоедова не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и не пропустил пенсионерку.