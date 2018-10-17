Тимати перенес поездку в Пермь

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-17T07:24:55+03:00

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17 октября должно было состояться официальное открытие кафе «Black Star Burger» в Перми. Однако оно откладывается на неопределенный срок. Официальные представители бургерной в Перми сообщили, что дата открытия ресторана быстрого питания будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, что и техническое открытие бургерной несколько раз откладывалось и состоялось 5 сентября. Кафе разместилось на первом этаже бизнес-центра "Ленком" (Комсомольский проспект, 28а). Тогда заявили, что первые две-три недели заведение будет работать в тестовом режиме. Однако прошло больше месяца, а официального открытия так и не состоялось.

По традиции, в каждый город, где открывается «Black Star Burger», приезжает Тимати. Он лично на сцене перед кафе готовит до 1000 бургеров, которые потом бесплатно раздаются посетителям.