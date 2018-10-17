2018-10-17T06:59:06+03:00
Общество

В Прикамье за подделку документов осужден глава сельского поселения

Чиновник заплатит штраф - 35 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Ординском районе прокуратурой был вскрыт факт должностного подлога. В марте этого года глава Красноясыльского сельского поселения подделал Решение совета депутатов. Он внес в документ ложные сведения об установлении графика включения и отключения уличного освещения в населенных пунктах поселения. Таким образом он хотел избежать административной ответственности за ненадлежащее содержание дорог. Эти документы он предоставил в ГИБДД и, тем самым, на время избежал ответственности.

После того, как факт подделки документов был выявлен, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении в отношении должностного лица уголовного дела по статье «Служебный подлог».

- Во время расследования уголовного дела обвиняемый добровольно сложил свои полномочия, - сообщили в краевой прокуратуре. - Постановлением судьи Ординского районного суда экс-главе поселения назначен судебный штраф в размере 35 тысяч рублей.

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