В Перми осужден участник банды, торговавшей наркотиками за криптовалюту

СЕГОДНЯ 06:31 2018-10-17T06:31:46+03:00

Руководитель преступной группы до сих пор на свободе

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В Мотовилихинском районе Перми осужден последний участник организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Преступный доход банды составил около 3 млн рублей.

Неустановленный организатор преступной группы в 2016 году создал интернет-магазин по продаже наркотиков. Запрещенные вещества покупали за криптовалюту.

Лидер ОПГ приобретал наркотики крупными партиями не менее 3 кг в Москве, а затем сбывал меньшими партиями наркопотребителям.

- Преступники соблюдали строгую конспирацию, - сообщили в краевой прокуратуре. - У каждого из членов группы была четко отведенная роль. Дилеры раскладывали наркотики в «тайники-закладки» в Перми, Березниках и Соликамске.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в августе 2017 года. В результате преступной деятельности банда получила доход в размере около 3 млн. рублей.

Последний задержанный участник ОПГ был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 350 тысяч рублей. Остальные трое соучастников были ранее осуждены Мотовилихиснким судом к лишению свободы от 8 до 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом от 100 до 450 тыс. рублей. Организатор преступной группы до сих пор находится на свободе.