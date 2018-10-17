В Прикамье прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-17T06:36:06+03:00

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Прокуратура Верещагино проверит качество оказания медицинской помощи 8-летней Лизы (имя изменено - прим.ред. ), которая скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Кроме того, надзорные органы дадут оценку условиям воспитания и жизни ребенка в семье, сообщили в краевой прокуратуре.

Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследованием всех обстоятельств трагедии занимаются следственные органы Верещагино. Они устанавливают причины смерти 8-летней девочки в больнице. Для этого назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Напомним, что 13 октября в больнице Верещагино скончалась 8-летняя Лиза (имя изменено- прим.ред.). Она поступила в реанимационное отделение больницы, где в этот день скончалась

В свою очередь, родственники девочки в соцсетях написали, что ребенок умер после укола медиков.

- Утром Лизе стало плохо, температура поднялась, слабость, и мама вызвала «скорую», - рассказывает подруга семьи Светлана. - Врачи приехали, сделали ребенку укол. Ближе к вечеру у Лизы температура под сорок поднялась, родители снова вызвали «скорую», но медики не приехали по каким-то причинам. Тем временем малышка покрылась какими-то синими пятнами.