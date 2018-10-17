Пермский художник Sad Face признался в порче арт-объекта «Счастье не за горами»

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-17T07:29:12+03:00

Он заменил несколько букв и превратил знаменитую фразу в «Смерть не за горами»

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Арт-директор Музея современного искусства Наиля Аллахвердиева на своей странице подтвердила, что на пермского художника Алексея Илькаева, известного как Sad Face, завели уголовное дело.

- Может показаться, что это потому что у нас так быстро раскрываются преступления, на самом деле Леша (Алексей Илькаев) сам написал заявление, журналисты почему-то об этом не пишут., - сообщила она на своей страничке. - Это серьезный шаг, мы очень за него переживаем!

По словам Наили Аллахвердиевой, Алексей оформил явку с повинной. Тем не менее, она считает, что художника не должны судить слишком строго, ведь арт-объект получил новую жизнь.

- «Счастье» убрали на ремонт на 2 недели, это большой перерыв в его 9-летней жизни, его часто ломали, оно стояло без букв и т.д., но так чтобы его убирали, еще не было никогда, - заявила арт-директор. - Можно сказать что в каком-то смысле работа умерла и вернется к нам уже зановорожденной. Надеюсь не в граните!

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Неизвестные превратили культовую фразу, известную каждому пермяку, в «Смерть не за горами».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по данному факту возбудили дело по статье «вандализм».

- В результате противоправных действий городской администрации причинен ущерб порядка 45 тысяч рублей, - говорят в полиции. - В настоящее время личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание.