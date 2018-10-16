2018-10-16T15:28:45+03:00
Общество

Полиция нашла пермяка, который превратил «Счастье не за горами» в «смерть»

Ущерб от его действий оценили в 45 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Фото: группа "ВКонтакте" "Типичная Пермь"Фото: группа "ВКонтакте" "Типичная Пермь"
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Пермские полицейские выявили вандала, который испортил арт-объект на набережной «Счастье не за горами». Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Неизвестные превратили культовую фразу, известную каждому пермяку, в «Смерть не за горами». Утром надпись сначала пытались закрыть баннером «Россия - моя история», но ветер срывал накидку. Пока никто из уличных художников не взял ответственность за порчу арт-объекта. Позже буквы и вовсе убрали - решили отреставрировать их.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по данному факту возбудили дело по статье «вандализм». Предполагаемого виновника нашли.

- В результате противоправных действий городской администрации причинен ущерб порядка 45 тысяч рублей, - говорят в полиции. - В настоящее время личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание.

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