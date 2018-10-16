Пермское оборонное предприятие задолжало почти 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-16T12:58:59+03:00

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В Перми взыскивают многомиллионный долг по налогам с одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» обязано погасить долг по налогам в размере более 52 млн рублей, а также исполнить финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере более 33 млн рублей.

Больше половины задолженности в бюджет должник выплатил в добровольном порядке. В целях принудительного взыскания остатка долга судебным приставом обращено взыскание на расчетный счет АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», открытый в рамках Гособоронзаказа. Со счета в доход государства перечислено еще 20 млн рублей. Остаток задолженности по налогам в размере более 5 млн рублей организация обязалась выплатить в ближайшее время. После того как долг в бюджет будет полностью погашен, судебный пристав займется взысканием задолженности в пользу юридического лица. В рамках сводного исполнительного производства наложен арест на 2 принадлежащих должнику транспортных средства.

Отметим, что АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» уже не в первый раз оказывается должником. В июле по решению Арбитражного суда приставы взыскали с организации долг в размере 2 млн 700 тысяч рублей в пользу ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Тогда юрлицо выплатило долг после того, как было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 13 транспортных средств, в том числе и автомобиля LEXUS, на котором передвигается директор организации.