2018-10-16T12:58:59+03:00
Общество

Пермское оборонное предприятие задолжало почти 100 млн рублей

Наложен арест на счет, открытый в рамках Гособоронзаказа
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми взыскивают многомиллионный долг по налогам с одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» обязано погасить долг по налогам в размере более 52 млн рублей, а также исполнить финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере более 33 млн рублей.

Больше половины задолженности в бюджет должник выплатил в добровольном порядке. В целях принудительного взыскания остатка долга судебным приставом обращено взыскание на расчетный счет АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», открытый в рамках Гособоронзаказа. Со счета в доход государства перечислено еще 20 млн рублей. Остаток задолженности по налогам в размере более 5 млн рублей организация обязалась выплатить в ближайшее время. После того как долг в бюджет будет полностью погашен, судебный пристав займется взысканием задолженности в пользу юридического лица. В рамках сводного исполнительного производства наложен арест на 2 принадлежащих должнику транспортных средства.

Отметим, что АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» уже не в первый раз оказывается должником. В июле по решению Арбитражного суда приставы взыскали с организации долг в размере 2 млн 700 тысяч рублей в пользу ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Тогда юрлицо выплатило долг после того, как было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 13 транспортных средств, в том числе и автомобиля LEXUS, на котором передвигается директор организации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя
В Перми открылась выставка собак
Пермскую "Травиату" покажут в Люксембурге
Пермячка, которая сняла жилье через интернет, осталась без денег и без квартиры
Дожди и снег: в Прикамье за неделю выпала почти месячная норма осадков
Прокуратура пытается закрыть частный приют для престарелых «Благо» в Перми
В школах Прикамья пообещали начать выявлять детей из группы риска