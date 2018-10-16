Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-16T11:08:13+03:00

Решение было принято на заседании местного отделения партии Свердловского района Перми

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Осужденного за избиение DJ Smash Александра Телепнева только теперь исключили из партии «Единая России». Было решено, что экс-депутат наносит вред политическим интересам партии.

Решение было принято в соответствии с Уставом организации на заседании политсовета местного отделения партии Свердловского района Перми, - сообщается на сайте партии.

Напомним, что Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнёва и его друга Сергея Ванкевича в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 части 2 пункта («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Бывший депутат Александр Телепнев - мастер спорта по рукопашному бою, президент пермской федерации смешанных единоборств. Как депутат запомнился тем, что требовал привлечь к суду психотерапевта Анатолия Кашпировского, который приезжал в Пермь с сеансами, за «незаконные занятия народной медициной».

Александр Телепнев не согласен с приговором и собирается обращаться в Европейский суд по правам человека.