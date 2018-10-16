Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-16T10:41:16+03:00

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Сайт «КП»-Пермь» проводит конкурс для медучреждений Перми и Пермского края. Он продлится с октября по декабрь этого года. Особой популярностью у наших участников пользуется номинация «клиника с лучшим сервисом». Сейчас там уже 16 медучреждений:

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-Мед», стоматологическая клиника «Аллада», клиника «Генезис», Центр стоматологии «32 Практика», клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог», клиника «Стоматолорика», студия красоты и здоровья «Бэлла», «Мир улыбок», «А2Мед», «Персона детства», ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России, «Медицинский центр «Диапазон», МЦ «Мировоззрение», «Сфера здоровья Ваших глаз», медицинский центр «Современная терапия» и Клиника классической медицины.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.