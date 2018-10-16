2018-10-16T10:41:16+03:00
Общество

Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом

Там уже целых 16 участников
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сайт «КП»-Пермь» проводит конкурс для медучреждений Перми и Пермского края. Он продлится с октября по декабрь этого года. Особой популярностью у наших участников пользуется номинация «клиника с лучшим сервисом». Сейчас там уже 16 медучреждений:

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-Мед», стоматологическая клиника «Аллада», клиника «Генезис», Центр стоматологии «32 Практика», клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог», клиника «Стоматолорика», студия красоты и здоровья «Бэлла», «Мир улыбок», «А2Мед», «Персона детства», ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России, «Медицинский центр «Диапазон», МЦ «Мировоззрение», «Сфера здоровья Ваших глаз», медицинский центр «Современная терапия» и Клиника классической медицины.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии
В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки
В Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда»
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки в больнице
В Перми в аварии пострадал 6-летний мальчик
Общественный транспорт Перми станет более безопасным и комфортным для пассажиров
В Перми открыли движение по улице Уральской в обоих направлениях
В Перми сын ответил за убийство матери
Приоритетные инвестпроекты позволят создать в регионе более 500 рабочих мест
Пермскую «Звезду» разгромили в Сызрани
Более 620 человек из Пермского края подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»
В пермских магазинах обнаружены контрафактные часы и сумки известных брендов
Житель Прикамья пытался зарезать своего собутыльника на берегу Камы
В Прикамье следователи устанавливают причины получения травм рабочим при обрушении в шахте
В Прикамье любовник с другом убили ревнивого мужа
В Прикамье на содержание губернатора будет тратиться более 20 млн рублей в год
Пермский лицей №9 оштрафовали за незаконный сбор денег с родителей
Ведущая «Ревизорро» раскритиковала пермские пельмени
В Перми возбудили уголовное дело в отношении частного приюта для престарелых
После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий