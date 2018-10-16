В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-16T10:37:38+03:00

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В Мотовилихинском районе завершен суд над 20-летним парнем, которым по утрам грабил женщин. В разных районах Перми грабитель подбегал к женщинам и срывал у них с шеи цепочки.

Ранее судимого преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители задержали грабителя, во время расследования он содержался под стражей.

Всего следователи доказали пять эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 100 тысяч рублей.

Суд приговорил ранее судимого молодого человека к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Перми сын ответил за убийство матери. Он проведет в заключении 10 лет и 6 месяцев. Мартовским утром на кухне в квартире в Закамске между сыном и матерью произошла ссора и сын задушил собственную мать.