В Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда»
15 октября в Гремячмнске в аварии пострадала 78-летняя пенсионерка. Ее сбил 62-летний водитель «Форда Мондео».
По предварительным данным, водитель иномарки на улице Грибоедова не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и не пропустил пенсионерку.
- В результате ДТП пожилая женщина получила многочисленные травмы головы, лица и тела и была госпитализирована в больницу, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Тем временем, 15 октября в полночь в Орджоникидзевском районе краевого центра произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 6-летний мальчик.33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по автодороге Чусовской водозабор в направлении Восточного обхода, не справился с управлением. На 8 км трассы машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.