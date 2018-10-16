В Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда»

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-16T10:16:42+03:00

Водитель иномарки не пропустил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу

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15 октября в Гремячмнске в аварии пострадала 78-летняя пенсионерка. Ее сбил 62-летний водитель «Форда Мондео».

По предварительным данным, водитель иномарки на улице Грибоедова не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и не пропустил пенсионерку.

- В результате ДТП пожилая женщина получила многочисленные травмы головы, лица и тела и была госпитализирована в больницу, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Тем временем, 15 октября в полночь в Орджоникидзевском районе краевого центра произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 6-летний мальчик.33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по автодороге Чусовской водозабор в направлении Восточного обхода, не справился с управлением. На 8 км трассы машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.