2018-10-16T10:20:40+03:00
Общество

В Прикамье возбудили уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки в больнице

Следователи разбираются в причинах гибели ребенка
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Верещагино возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи устанавливают причины смерти 8-летней девочки в больнице. Для этого назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Напомним, что 13 октября в больнице Верещагино скончалась 8-летняя Лиза (имя изменено- прим.ред.). Она поступила в реанимационное отделение больницы, где в этот день скончалась

В местных пабликах пользователи сети пишут, что ребенок умер после укола медиков.

- Утром Лизе стало плохо, температура поднялась, слабость, и мама вызвала «скорую», - рассказывает подруга семьи Светлана. - Врачи приехали, сделали ребенку укол. Ближе к вечеру у Лизы температура под сорок поднялась, родители снова вызвали «скорую», но медики не приехали по каким-то причинам. Тем временем малышка покрылась какими-то синими пятнами.

Отец Лизы позвонил супругу Светланы, тот сел за руль автомобиля и примчался за больным ребенком.

- Они отвезли Лизу в больницу, где ее сразу отправили в реанимацию, - продолжает Светлана. - Сказали, что если девочке станет хуже, то в понедельник перевезут в Пермь. Но ночью Лиза умерла… При этом врач очень быстро сказала, что у ребенка была менингококковая инфекция. Так скоро диагноз установили! Это странно. Родители Лизы сейчас в трауре, завтра похороны. Им очень тяжело. Ребенок «сгорел» за день… Мы не можем поверить, что девочка умерла от инфекции.

Также по факту смерти девочки минздрав проводит проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александра Телепнева исключили из «Единой России» за вред наносимый партии
Самая популярная номинация в конкурсе «КП-Пермь» «Клиника года-2018» - клиника с лучшим сервисом
В Перми грабитель нападал на женщин и срывал с них цепочки
В Пермском крае пожилая женщина угодила под колеса «Форда»
В Перми в аварии пострадал 6-летний мальчик
Общественный транспорт Перми станет более безопасным и комфортным для пассажиров
В Перми открыли движение по улице Уральской в обоих направлениях
В Перми сын ответил за убийство матери
Приоритетные инвестпроекты позволят создать в регионе более 500 рабочих мест
Пермскую «Звезду» разгромили в Сызрани
Более 620 человек из Пермского края подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»
В пермских магазинах обнаружены контрафактные часы и сумки известных брендов
Житель Прикамья пытался зарезать своего собутыльника на берегу Камы
В Прикамье следователи устанавливают причины получения травм рабочим при обрушении в шахте
В Прикамье любовник с другом убили ревнивого мужа
В Прикамье на содержание губернатора будет тратиться более 20 млн рублей в год
Пермский лицей №9 оштрафовали за незаконный сбор денег с родителей
Ведущая «Ревизорро» раскритиковала пермские пельмени
В Перми возбудили уголовное дело в отношении частного приюта для престарелых
После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий