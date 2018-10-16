В Прикамье возбудили уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки в больнице

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-16T10:20:40+03:00

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В Верещагино возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи устанавливают причины смерти 8-летней девочки в больнице. Для этого назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Напомним, что 13 октября в больнице Верещагино скончалась 8-летняя Лиза (имя изменено- прим.ред.). Она поступила в реанимационное отделение больницы, где в этот день скончалась

В местных пабликах пользователи сети пишут, что ребенок умер после укола медиков.

- Утром Лизе стало плохо, температура поднялась, слабость, и мама вызвала «скорую», - рассказывает подруга семьи Светлана. - Врачи приехали, сделали ребенку укол. Ближе к вечеру у Лизы температура под сорок поднялась, родители снова вызвали «скорую», но медики не приехали по каким-то причинам. Тем временем малышка покрылась какими-то синими пятнами.

Отец Лизы позвонил супругу Светланы, тот сел за руль автомобиля и примчался за больным ребенком.

- Они отвезли Лизу в больницу, где ее сразу отправили в реанимацию, - продолжает Светлана. - Сказали, что если девочке станет хуже, то в понедельник перевезут в Пермь. Но ночью Лиза умерла… При этом врач очень быстро сказала, что у ребенка была менингококковая инфекция. Так скоро диагноз установили! Это странно. Родители Лизы сейчас в трауре, завтра похороны. Им очень тяжело. Ребенок «сгорел» за день… Мы не можем поверить, что девочка умерла от инфекции.

Также по факту смерти девочки минздрав проводит проверку.