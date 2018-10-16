Общественный транспорт Перми станет более безопасным и комфортным для пассажиров

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-16T09:25:37+03:00

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В понедельник, 15 октября, на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае рассмотрели этапы реформирования пассажирских перевозок в Перми. В обсуждении приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский, управляющий Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» Константин Подвальный, вице-президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Елена Гилязова, директор НП «Новый Авто—Альянс» Александр Стерлягов и председатель общего собрания «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, к внедрению новой современной транспортной модели краевые власти приступают в следующем году. «Новая модель подразумевает обновление подвижного состава, более эффективную организацию пересадочных узлов, повышение транспортной доступности для маломобильного населения. Конечная цель —комфортное, безопасное и при этом быстрое передвижение пассажиров, — обозначил глава региона. — Сейчас для этого на уровне и края, и города принимаем ряд нормативно-правовых актов. Одна из важнейших составляющих новой модели: если раньше плата за проезд оставалась в распоряжении перевозчиков, то теперь она будет перечисляться в бюджет».

Проект новой транспортной модели Перми представил начальник городского департамента дорог и транспорта Роман Залесинский. Новая модель направлена на улучшение качества обслуживания пассажиров, прежде всего, повышение безопасности поездок на общественном транспорте, снижение времени доставки пассажира из точки «А» в точку «Б», регулярное обновление подвижного состава, развитие трамвайной сети.

В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 10 лет, трамваев — 15 лет. Предполагается поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей, переход на удобный для пассажиров низкопольный транспорт, модернизация транспортной инфраструктуры, например, замена старых остановочных комплексы на новые и т.д. Также планируется перейти к схеме закупки авточаса работы перевозчика, тогда как сейчас на конкурс выставляются маршруты, что приводит к «гонкам» между водителями в «борьбе» за пассажира и выручку. Закупка авточаса призвана устранить эту проблему.

Начальник департамента дорог и транспорта обозначил предлагаемые условия заключения новых контрактов. Так, предполагается, что контракты будут заключаться на срок до 7 лет, стоимость контракта будет формироваться исходя из расходов на оплату труда водителей и кондукторов, налоговых отчислений, расходов на техническое обслуживание, использования систем безналичной оплаты проезда и т.д. Оплата за транспортную работу будет производится только после строго контроля и проверки качества работы перевозчика.

По словам управляющего Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» Константина Подвального, заключение контрактов на более длительный срок позволяют банкам легче просчитывать возможные финансовые лимиты для предприятия, прогнозировать поступления. При этом переход на безналичный расчёт позволит снизить расходы на транзакции и обслуживание на 800 млн рублей в год и ускорит оборот средств в транспортной системе.

Председатель общего собрания «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов также высказался в поддержку более продолжительных контрактов. «Это позволит перевозчикам планировать свой бюджет, обновлять автопарк и проводить все необходимые мероприятия для организации безопасной пассажироперевозки», — отметил он. Также перевозчик добавил, что для популяризации безналичного расчёта в транспорте можно использовать положительный опыт других регионов. Обычно поездки в общественном транспорте обходятся дешевле, если покупать билет с помощью карты.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал ряд поручений, в частности, об учете в новой модели постепенного перехода на безналичный расчет в транспорте, введении индексации при удорожании бензина или изменений законодательства, составлении более точного графика перехода на новую модель. Помимо этого, глава региона поручил городским властям заранее направить конкурсную документацию представителям бизнеса, Пермской торгово-промышленной палаты. После ознакомления предполагается собрать круглый, стол, где участники смогут высказать свои пожелания и задать вопросы.