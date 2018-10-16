2018-10-16T09:21:47+03:00
Общество

В Перми полностью открыли улицу Уральскую

Продолжаются работы по обустройству тротуаров, парковочных карманов и укладке трамвайных плит
Константин КЯКИНЕН
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В Перми в ночь на 16 октября было открыто движение по улице Уральской в обоих направлениях. Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» завершила укладку асфальта, что позволило возобновить движение транспорта в направлении из центра города. Сейчас продолжаются работы по обустройству тротуаров, парковочных карманов, укладке трамвайных плит.

В связи с открытием Уральской изменена схема движения общественного транспорта. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, маршруты автобусов №18, №32, №34, №36 и №77 будут снова ходить в направлении микрорайона Висим.

Напомним, что капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки начался 1 июля этого года. Здесь был проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Трамвайное движение здесь открылось 1 сентября.

Отметим, что в следующем году подрядчик продолжит работы по капитальному ремонту улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева.

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