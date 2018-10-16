2018-10-16T07:55:25+03:00
Общество

В Перми сын ответил за убийство матери

Он проведет в заключении 10 лет и 6 месяцев
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кировском районном суде рассмотрели дело об убийстве матери. Мартовским утром на кухне в квартире в Закамске между сыном и матерью произошла ссора.

Изверг стало наносить женщине удары по голове и телу. Женщина упала на пол. После этого родной сын скрутил капюшон олимпийки на шее женщины в виде петли и стал душить ее. Затем он перетащил мать с кухни в свою комнату. Там он продолжил сдавливать шею женщины, пока окончательно не задушил ее.

Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, потерпевшая скончалась на месте преступления от механической асфиксии от сдавливания шеи петлей. За убийство мужчина приговорен к десяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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