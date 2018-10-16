Приоритетные инвестпроекты позволят создать в регионе более 500 рабочих мест

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-16T07:50:18+03:00

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Сегодня, 15 октября, в рамках Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае объявлено о присвоении статуса «приоритетных» сразу двум инвестпроектам.

Как пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников, первый проект направлен на создание современного производственного комплекса изготовления перспективных жидкостных ракетных двигателей, а второй – на создание производственной площадки по выпуску луще ного шпона в Нытве.

«Проектам предлагается присвоить статус «приоритетного инвестиционного проекта», чтобы у предприятий была возможность получить на льготных условиях участки земли под строительство социальной инфраструктуры и строительство промышленных мощностей», — обозначил глава региона.

Как пояснил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, новый инвестиционный проект позволит производить на территории края жидкостные ракетные двигатели другие перспективные изделия в интересах стратегических отраслей промышленности.

«У нас уже построено порядка 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, в этом году закончим строительство еще 10 тысяч квадратных метров. Полным ходом идет строительство основного производства – это еще 44 тысяч квадратных метров. Мы локализуем наше производство в Новых Лядах и существенно сокращаем издержки. Например, расходы только на логистику сократятся в 20 раз. Увеличится и число сотрудников нашего предприятия: если сейчас у нас на площадке в Новых Лядах трудоустроено 1350 человек, к 2025 году их число увеличится до 3 тысяч. Поэтому нам важно обеспечить их жильем и необходимой социальной инфраструктурой», — обозначил Дмитрий Щенятский.

Предприятие намерено построить 9 многоквартирных домов и всю необходимую социальную инфраструктуру для будущих сотрудников и всю необходимую социальную инфраструктуру для будущих сотрудников, в том числе детский сад.

Отметим, проект ПАО «Протон-ПМ» реализуется с 2014 года в рамках развития кластера «Новый Звездный». Зоной перспективного развития определен поселок Новые Ляды, там планируется создать универсальный производственный комплекс, а также научно-образовательный центр подготовки инженерных кадров. Важно, что помимо производственных мощностей, предприятие будет развивать и социальную инфраструктуру в Новых Лядах.

На данный момент в проект вложено более 6 млрд рублей, в целом планируется более 10,7 млрд. Ожидается, что реализация проекта будет завершена в 2025 году. После выхода на полную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 2 млрд рублей.

Второй проект, которому сегодня присвоили статус «приоритетного», направлен на создание производственной площадки по выпуску луще ного шпона в Нытве. Инициатором проекта выступает компания «Латофлекс Плюс», специализирующаяся на производстве изделий из дерева.

По словам генерального директора ООО «Латофлекс Плюс» Игоря Чертулова, за время реализации проекта компания намерена вложить в новое производство порядка 116 млн рублей и создать не менее 30 новых рабочих мест в Нытве. «Нас привлек именно этот город, так как сейчас рассматривается вариант получения им статуса территории опережающего социально-экономического развития. Это значит, что в дальнейшем для предприятий будут привилегии по оплате налогов, — сказал бизнесмен. — Свою продукцию мы уже сейчас отправляем как по России, так и в Европу. Строительство новой площадки позволит нам увеличить не только объемы производства, но и расширить производственную линейку».

Сроки реализации проекта в Нытве – 2018-2024 годы, объем инвестиций – более 116 млн рублей. Планируется создание нескольких десятков рабочих мест (более 30).

В перспективе на Совете по предпринимательству в ноябре рассмотрят присвоение статуса «приоритетного инвестиционного проекта» как минимум еще двум проектам, один из них будет реализован на территории бывшей кондитерской фабрики.