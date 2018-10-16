Пермскую «Звезду» разгромили в Сызрани
Пермская «Звезда» потерпела разгромное поражение от ФК «Сызрань-2003» 1:5. Причем пермяки первыми открыли счет. На 40 минуте в ворота сызранцев был назначен пенальти. Удар Голдобина отразил вратарь, но первым на добивании успел капитан «Звезды» Тюкалов.
Но за оставшееся до перерыва время пермяки дважды пропустили. После ударов Руднева и Ионова хозяева вышли вперед - 2:1.
Во втором тайме сызранские футболисты еще трижды поразили ворота Шумайлова. Дубль на счету Семенова, еще один гол под занавес встречи с пенальти забил Цыганов. 1:5 - разгромное поражение «Звезды».
Пресс-служба «Звезды» отметила, что сызранские футболисты демонстрировали чудеса реализации.
- Тот случай, когда у одной команды залетело всё, у другой – практически ничего, - резюмировали в пермском клубе.