Пермскую «Звезду» разгромили в Сызрани

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-16T07:37:17+03:00

Пермяки первыми открыли счет, а затем пропустили пять мячей

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Пермская «Звезда» потерпела разгромное поражение от ФК «Сызрань-2003» 1:5. Причем пермяки первыми открыли счет. На 40 минуте в ворота сызранцев был назначен пенальти. Удар Голдобина отразил вратарь, но первым на добивании успел капитан «Звезды» Тюкалов.

Но за оставшееся до перерыва время пермяки дважды пропустили. После ударов Руднева и Ионова хозяева вышли вперед - 2:1.

Во втором тайме сызранские футболисты еще трижды поразили ворота Шумайлова. Дубль на счету Семенова, еще один гол под занавес встречи с пенальти забил Цыганов. 1:5 - разгромное поражение «Звезды».

Пресс-служба «Звезды» отметила, что сызранские футболисты демонстрировали чудеса реализации.

- Тот случай, когда у одной команды залетело всё, у другой – практически ничего, - резюмировали в пермском клубе.