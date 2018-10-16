2018-10-16T07:26:07+03:00
Общество

Более 620 человек из Пермского края подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»

Лидерами по числу заявок на конкурс являются ЦФО и Приволжский округ
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Продолжается приём заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». На сегодня из разных субъектов Российской Федерации подано более 50 тысяч заявок.

Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%). От Пермского края подано более 620 заявок.

Отметим, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалисты. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.

В прошлом году среди победителей кадрового конкурса было три пермяка. В последствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы Администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018».

По словам Анны Козицыной, «Лидеры России» – это хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию. «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем.

Об этапах проведения, наставниках и компетенциях конкурса этого года можно узнать на официальном сайте. Регистрация на всероссийский конкурс «Лидеры России» открыта до 24 октября.

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