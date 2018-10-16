2018-10-16T07:09:19+03:00
Общество

В пермских магазинах обнаружены контрафактные часы и сумки известных брендов

Более 130 единиц товара изъято
Константин КЯКИНЕН
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Пермские таможенники совместно с сотрудниками полиции и транспортной прокуратуры провели рейд по магазинам города. В двух магазинах были обнаружены контрафактные товары.

Так, в одном бутике торговали изделиями от Armani, Calvin Clein, Chanel, Dior, Gucci, Hublot, Michael Kors, Patek Philippe, Victoria's Secret. В продаже имелись сумки, часы, кошельки, ремни с изображением известных брендов. Весь товар (81 изделие) был контрафактным и изъят.

Кроме того, в другой торговой точке таможенники обнаружили часы с изображением товарных знаков Ulysse Nardin, Daniel Klein, Vector, Hublotа также аксессуары от Samsung, Apple, Sony, Nike. 50 единиц контрафактного товара было также конфисковано.

Сейчас проводится расследование. Пермская таможня напоминает о том, что продажа товаров известных иностранных брендов производится только с разрешения правообладателя. Продавцам товаров с нанесенными логотипами известных брендов без разрешения грозит административная и уголовная ответственность.

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