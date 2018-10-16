В Прикамье следователи устанавливают причины получения травм рабочим при обрушении в шахте
В Горнозаводском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения травм рабочему в Сарановской шахте «Рудная». По предварительной информации, 15 октября произошло обрушение горных пород. В результате ЧП пострадал рабочий, которого отвезли в больницу Горнозаводска.
Как сообщило накануне ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадал только один рабочий, больше в шахте никого не осталось.
- Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, запрашивают документы, - сообщили в краевом следственном комитете. - Проверяют был ли заключен с пострадавшим трудовой договор, проходил ли рабочий необходимый инструктаж и обучение.
По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.
ОАО «Сарановская шахта «Рудная» является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд.