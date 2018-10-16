2018-10-16T06:44:11+03:00
Общество

В Прикамье следователи устанавливают причины получения травм рабочим при обрушении в шахте

ЧП произошло в поселке Сараны Горнозаводского района накануне
Константин КЯКИНЕН
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В Горнозаводском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения травм рабочему в Сарановской шахте «Рудная». По предварительной информации, 15 октября произошло обрушение горных пород. В результате ЧП пострадал рабочий, которого отвезли в больницу Горнозаводска.

Как сообщило накануне ГУ МЧС России по Пермскому краю, пострадал только один рабочий, больше в шахте никого не осталось.

- Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, запрашивают документы, - сообщили в краевом следственном комитете. - Проверяют был ли заключен с пострадавшим трудовой договор, проходил ли рабочий необходимый инструктаж и обучение.

По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.

ОАО «Сарановская шахта «Рудная» является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд.

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