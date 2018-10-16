В Прикамье любовник с другом убили ревнивого мужа

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-16T06:26:59+03:00

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12 октября в Кунгурском районе 42-летнй мужчина избил 37-летнего односельчанина, приревновав его к своей сожительнице. Однако любовник не стерпел обиду и вместе со своим 33-летним другом подкараулили ревнивца и сильно избили его.

42-летний обманутый муж был госпитализирован в больницу Кунгура, где скончался, сообщили в краевом следственном комитете.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. По подозрению в его совершении задержаны 37-летний односельчанин погибшего мужчины и 33-летний житель Пермского района.

- Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.