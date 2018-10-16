2018-10-16T06:01:03+03:00
Общество

Пермский лицей №9 оштрафовали за незаконный сбор денег с родителей

Директор школы должен заплатить штраф - 30 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми родитель ученика второго класса Лицея №9 обратился в краевое министерство образования и науки с жалобой на то, что руководство образовательного учреждения незаконно собирает деньги. Родителям второклассников заставляли покупать рабочие тетради по учебным предметам.

- Рабочие тетради в составе учебно-методического обеспечения не предусмотрены, в перечне материально-технического и информационно-методического обеспечения не значатся, - рассказали в Мотовилихинском районном суде. - Библиотека Лицея №9 рабочими тетрадями по предметам учебного плана не обеспечена. В учреждении также отсутствуют финансовые документы, которые подтверждали бы закупку рабочих тетрадей за счет бюджетных средств.

Несмотря на то, что школа не обеспечена рабочими тетрадями, они используются в образовательном процессе, педагоги задают домашние задания по рабочим тетрадям, проводят оценивание выполненных заданий.

Директор Лицея №9 подвернута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

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