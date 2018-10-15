2018-10-15T18:13:36+03:00
Общество

Ведущая «Ревизорро» раскритиковала пермские пельмени

Порции оказались с недовесом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермь АктивнаяФото: Пермь Активная
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14 октября в эфир телеканала «Пятница» вышла передача «Ревизорро» (16+), в которой телеведущие оценивали сервис и кухни двух городов, претендующих на звание пельменной столицы России: Ижевска и Перми. Ида Галич посещала заведения Ижевска, а Настасья Самбурская с проверкой отправилась в Пермь. Она побывала на кухне «Пельменной» на улице Пушкина и оценивала сервис в отеле «Урал».

Если к отелю претензий у ведущей не оказалось, то с пельменями ей не повезло. В кухне она обнаружила грязь, а в обеих заказанных порциях пельменей – мясных и из щуки – оказался значительный недовес.

До посещения «Пельменной» Самбурская пыталась найти пельмени или посикунчики на набережной. Но так и не нашла. Поэтому статус пельменной столицы «Ревизорро» решили отдать Ижевску.

Кстати, съемки программы в Перми проходили в сентябре.

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