2018-10-15T17:51:16+03:00
Общество

В Перми возбудили уголовное дело в отношении частного приюта для престарелых

По мнению прокуратуры, там оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми вместе со специалистами соцзащиты, Госпожнадзора и Роспотребнадзора провели проверку частного приюта для престарелых «Счастливый берег». В приюте пожилые люди жили постоянно, там же им должны были оказывать социально-бытовые и медицинские услуги.

- Установлено, что директор организации с целью получение прибыли размещала своих постояльцев в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в краевой прокуратуре. – Условия, в которых находились престарелые граждане, и услуги, которые им оказывались, способствовали значительному ухудшению их здоровья.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Приюту дали срок для устранения выявленных нарушений. В случае неисполнения требований, прокуратура района пообещала обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности ООО «Счастливый берег».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ведущая «Ревизорро» раскритиковала пермские пельмени
После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий
В Прикамье злостный неплательщик сделал анализ ДНК и доказал, что не приходится отцом детей
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя