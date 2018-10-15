В Перми возбудили уголовное дело в отношении частного приюта для престарелых

15 Окт. 17:50 2018-10-15T17:51:16+03:00

По мнению прокуратуры, там оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности

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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми вместе со специалистами соцзащиты, Госпожнадзора и Роспотребнадзора провели проверку частного приюта для престарелых «Счастливый берег». В приюте пожилые люди жили постоянно, там же им должны были оказывать социально-бытовые и медицинские услуги.

- Установлено, что директор организации с целью получение прибыли размещала своих постояльцев в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в краевой прокуратуре. – Условия, в которых находились престарелые граждане, и услуги, которые им оказывались, способствовали значительному ухудшению их здоровья.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Приюту дали срок для устранения выявленных нарушений. В случае неисполнения требований, прокуратура района пообещала обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности ООО «Счастливый берег».