2018-10-15T15:26:45+03:00
Происшествия

Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана

Московский аэропорт «Внуково» отказал в посадке более 10 лайнерам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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15 октября самолет из Перми экстренно сел в нижегородском аэропорту. Как нам рассказали в пресс-службе «Стригино», самолет из Перми приземлился в районе 9.30 по московскому времени и буквально через полчаса взлетел. Московский аэропорт «Внуково» не принимал рейсы из-за сильного тумана.

Кроме пермского самолета, в нижегородском аэропорту приземлились лайнеры из Уфы, Кемерово и Сургута.

Ранее мы писали, что в Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе.Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в субботу, 13 октября, примерно в 11.30 часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло возгорание в кубрике теплохода, который стоит на профилактическом ремонте на улице Буксирной. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики Скорой помощи, работники электрических сетей.

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