В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий
15 октября в 13.08 произошло ЧП на Сарановской шахте «Рудная» в Горнозаводской районе. По предварительной информации, произошло обрушение горных пород. В результате ЧП пострадал рабочий, его сейчас везут в больницу Горнозаводска.
Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, внутри шахты никого нет. На место выехали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Горнозаводского района.
В приемной горнодобывающей компании нам ответили, что все руководство шахты находится на месте ЧП. Сейчас устанавливаются причины обрушения горных пород.
ОАО «Сарановская шахта «Рудная» является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд.
Ранее мы писали, что в Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть. Объявлен режим ЧС.