В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-15T12:54:25+03:00

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15 октября в 13.08 произошло ЧП на Сарановской шахте «Рудная» в Горнозаводской районе. По предварительной информации, произошло обрушение горных пород. В результате ЧП пострадал рабочий, его сейчас везут в больницу Горнозаводска.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, внутри шахты никого нет. На место выехали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Горнозаводского района.

В приемной горнодобывающей компании нам ответили, что все руководство шахты находится на месте ЧП. Сейчас устанавливаются причины обрушения горных пород.

ОАО «Сарановская шахта «Рудная» является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд.

Ранее мы писали, что в Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть. Объявлен режим ЧС.