2018-10-15T12:54:25+03:00
Происшествия

В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий

Горняка везут в больницу Горнозаводска
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

15 октября в 13.08 произошло ЧП на Сарановской шахте «Рудная» в Горнозаводской районе. По предварительной информации, произошло обрушение горных пород. В результате ЧП пострадал рабочий, его сейчас везут в больницу Горнозаводска.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, внутри шахты никого нет. На место выехали силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Горнозаводского района.

В приемной горнодобывающей компании нам ответили, что все руководство шахты находится на месте ЧП. Сейчас устанавливаются причины обрушения горных пород.

ОАО «Сарановская шахта «Рудная» является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд.

Ранее мы писали, что в Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть. Объявлен режим ЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье злостный неплательщик сделал анализ ДНК и доказал, что не приходится отцом детей
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя