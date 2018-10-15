В Прикамье злостный неплательщик сделал анализ ДНК и доказал, что не приходится отцом детей

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-15T12:34:20+03:00

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В Краснокамске 44-летний мужчина не платил алименты и накопил задолженность более 130 тысяч рублей. Судебные приставы объявили злостного неплательщика в розыск. Найти должника долго не удавалось. Алиментщик по месту прописки давно не проживал, новый адрес не сообщал и на связь с судебным приставом не выходил.

Через некоторое время на прием к судебному приставу-исполнителю пришла гражданка, представившаяся сестрой должника, и рассказала, что собирается продать квартиру брата, но из-за наложенного запрета не может совершить сделку. Сотрудник ФССП пояснил, что запрет может быть снят только после выплаты алиментов.

Тогда женщина заявила, что должник не является отцом детей и потому не обязан их содержать. Пристав посоветовал провести ДНК-экспертизу и, если мужчина действительно не имеет кровного родства, обратиться в суд с заявлением об оспаривании отцовства. Только после этого запрет будет снят. Посетительница ушла, заверив, что добьется справедливости.

Результат ДНК-теста показал, что неплательщик не приходится отцом детей. Обманутый родитель подал исковое заявление в суд. Обязанность по содержанию и воспитанию данных детей в отношении должника была полностью аннулирована, заявили в службе судебных приставов.