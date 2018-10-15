2018-10-15T10:57:21+03:00
Общество

Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС

Доступ людей на опасную территорию запрещен
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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У дома 53 по улице 1-ая Бахаревская разлили ртуть и сообщили об этом в ЕДДС. На место выехали спасатели. Так как на территории находится и административное здание, спасатели экстренно эвакуировали людей, которые в нем находились. Их осмотрели врачи.

- На место выезжали все необходимые оперативные службы города: руководство департамента общественной безопасности, управления гражданской защиты, администрации Свердловского района, собственник территории, - сообщили в администрации Перми. - Решением городской комиссии по ЧС ситуация признана чрезвычайной.

В данный момент доступ на территорию для людей и транспорта запрещен. Сейчас ртуть убирают, территорию - очищают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кунгурском районе в гараже обнаружили 11 контейнеров с ртутью. Во время осмотра выяснилось, что один из 11 контейнеров поврежден.Территория, на которой была обнаружена ртуть, была ограждена.

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