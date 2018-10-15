Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-15T10:46:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 10 октября в Кунгурскую городскую службу спасения поступил звонок от местной жительницы. Она объяснила, что она остановила автомобиль на улице Свободы, но дверь машины захлопнулась, а внутри остался маленький ребенок. Самостоятельно разблокировать автомобиль она не смогла.

- На место выехали спасатели , - сообщили в пресс-службе ведомства. - По прибытию на место спасатели открыли автомобиль с использованием слесарного инструмента. Ребенок был в порядке, в медицинской помощи не нуждался. Его передали в руки матери.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу. 22 сентября в лесу заблудилась 61-летняя жительница Губахи. Она позвонила спасателям и сообщила, что не может найти дорогу домой. Женщина сообщила, что они с мужем уехали на машине в сторону «Мальцевки» и пошли в лес, где пенсионерка и заблудилась.