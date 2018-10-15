2018-10-15T10:46:17+03:00
Общество

Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок

Помочь ей смогли только спасатели
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром 10 октября в Кунгурскую городскую службу спасения поступил звонок от местной жительницы. Она объяснила, что она остановила автомобиль на улице Свободы, но дверь машины захлопнулась, а внутри остался маленький ребенок. Самостоятельно разблокировать автомобиль она не смогла.

- На место выехали спасатели , - сообщили в пресс-службе ведомства. - По прибытию на место спасатели открыли автомобиль с использованием слесарного инструмента. Ребенок был в порядке, в медицинской помощи не нуждался. Его передали в руки матери.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу. 22 сентября в лесу заблудилась 61-летняя жительница Губахи. Она позвонила спасателям и сообщила, что не может найти дорогу домой. Женщина сообщила, что они с мужем уехали на машине в сторону «Мальцевки» и пошли в лес, где пенсионерка и заблудилась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя