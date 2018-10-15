Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-15T09:48:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте 32-летняя пермячка гостила у подруги в коммунальной квартире. Оставшись одна, она открыла незапертую дверь в соседнюю комнату и украла две детские кофты и коляску. Ущерб составил 8 тысяч рублей. После этого воровка скрылась.

Полицейские задержали молодую женщину. Похищенное имущество стражи порядка изъяли и возвратили законным владельцам.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил виновной наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что пермячка, которая сняла жилье через интернет, осталась без денег и без квартиры. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, на одном из популярных интернет-сайтов женщина увидела объявление о сдаче в аренду жилья и решила на него откликнуться. Парень, который разместил объявление, потребовал перевести на его банковскую карту предоплату - в сумме 3 тысяч рублей. Пермячка согласилась, однако в результате осталась без денег и жилья.