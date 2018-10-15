«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-15T09:30:04+03:00

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«Парма» в рамках Единой лиги ВТБ встречалась в гостях с красноярским «Енисеем». Пермяки стартовали с места в карьер, поведя в счете 8:0. В первом отрезке пермяки смогли «выключить» одного из лидеров красноярцев по набранным очкам Мартинса Мейерса, который за 6 минут игрового времени так и не смог поразить кольцо соперника. В итоге - первая четверть осталась за пермяками - 24:18.

Второй отрезок встречи «Парма» вновь начала с дальнего попадания от Коди Джастиса и смогла увеличить отрыв до 10 очков, что вынудило тренера гостей Олега Окулова брать тайм-аут. После этого красноярцы вернулись в игру и начали сокращать отставание в счете. Более того, на последних секундах первой половины встречи хозяева вышли вперед - 44:42.

Во второй половине игры на площадке шла равная борьба, но пермякам так и не удалось переломить ход встречи. Как итог 83:78 победа «Енисея».

- Буду краток: мы допустили сегодня слишком много грубых ошибок, из-за которых мы даже не могли совершить бросок по кольцу, - отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. -Ошибки убили нас и в концовке.