2018-10-15T09:30:04+03:00
Спорт

«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок

Пермяки удачно начали матч, но не смогли удержать преимущество
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

«Парма» в рамках Единой лиги ВТБ встречалась в гостях с красноярским «Енисеем». Пермяки стартовали с места в карьер, поведя в счете 8:0. В первом отрезке пермяки смогли «выключить» одного из лидеров красноярцев по набранным очкам Мартинса Мейерса, который за 6 минут игрового времени так и не смог поразить кольцо соперника. В итоге - первая четверть осталась за пермяками - 24:18.

Второй отрезок встречи «Парма» вновь начала с дальнего попадания от Коди Джастиса и смогла увеличить отрыв до 10 очков, что вынудило тренера гостей Олега Окулова брать тайм-аут. После этого красноярцы вернулись в игру и начали сокращать отставание в счете. Более того, на последних секундах первой половины встречи хозяева вышли вперед - 44:42.

Во второй половине игры на площадке шла равная борьба, но пермякам так и не удалось переломить ход встречи. Как итог 83:78 победа «Енисея».

- Буду краток: мы допустили сегодня слишком много грубых ошибок, из-за которых мы даже не могли совершить бросок по кольцу, - отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. -Ошибки убили нас и в концовке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя