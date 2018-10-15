2018-10-15T07:58:23+03:00
Происшествия

В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии

Никто в результате ЧП не пострадал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

14 октября утром начался пожар в здании бани на территории бывшей исправительной колонии №30 в Кунгуре.

- На место происшествия выехали спасатели, которые помогали пожарным в тушении пожара, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

Пострадавших на пожаре нет. Причины ЧП еще устанавливаются.

В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в субботу, 13 октября, примерно в 11.30 часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло возгорание в кубрике теплохода, который стоит на профилактическом ремонте на улице Буксирной. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики Скорой помощи, работники электрических сетей. Уже около 12 часов дня возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя