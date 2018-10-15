В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-15T07:58:23+03:00

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14 октября утром начался пожар в здании бани на территории бывшей исправительной колонии №30 в Кунгуре.

- На место происшествия выехали спасатели, которые помогали пожарным в тушении пожара, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

Пострадавших на пожаре нет. Причины ЧП еще устанавливаются.

В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в субботу, 13 октября, примерно в 11.30 часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло возгорание в кубрике теплохода, который стоит на профилактическом ремонте на улице Буксирной. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики Скорой помощи, работники электрических сетей. Уже около 12 часов дня возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.