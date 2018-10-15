Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-15T07:46:48+03:00

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В Санкт-Петербурге появились в продаже квартиры, сопоставимые по цене с объектами в Перми. Крупнейший застройщик России «Группа ЛСР» возводит жилой комплекс «Цветной город», где есть в наличии небольшие студии от 1,45 млн рублей. Для сравнения: сопоставимое по характеристикам жилье в Питере продается по цене от 2,2 млн рублей.

Комплекс «Цветной город» находится в черте города, в динамично растущем Красногвардейском районе. В непосредственной близости – 10 школ, 16 детсадов, 4 поликлиники, больница и другие блага цивилизации. Здесь есть большой выбор планировок – от студий до 3-комнатных квартир. Купить жилье можно как с отделкой «под ключ» и без нее.

Квартиры в «Цветном городе» - это прекрасный вариант как для сохранения и преумножения сбережений, так и для жизни. Для тех, кто планирует купить квартиру в Санкт-Петербурге, в Перми пройдет серия консультаций от «Группы ЛСР». Специалисты компании презентуют жилые комплексы на любой кошелек и расскажут о рассрочке, а представители банков помогут рассчитать ипотеку.

Консультации будут проходить три дня – 17-19 октября; время проведения – с 12 до 19 часов.

Узнать больше о предстоящем мероприятии можно у представителей «Группы ЛСР» в Перми - ООО «АН Инженер» и ООО «Удачное решение».

Адрес: ул. Ленина, 66, оф. 23, этаж 2;

телефон: (342) 232-02-08;

Lsr.ru.